STAR OCEAN: ANAMNESIS, Square Enix tarafından geliştirilen uzay temalı aksiyon - rol yapma oyunu. Galaksiler arası kahramanlara önderlik eden bir kaptanın yerine geçtiğiniz oyunda gerçek zamanlı savaşlara giriyorsunuz. Hızlı tempolu mücadelelerle dolu, etkileyici üç boyutlu grafikler sunan harika bir bilim kurgu oyunu bizlerle.

Square Enix, mobil platformda da kaliteli yapımları bizlerle buluşturmaya devam ediyor. Bilim kurgu severlerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm STAR OCEAN: ANAMNESIS adını taşıyan oyun, yeni nesil grafikleriyle dikkat çekiyor. iOS platformunda da ilginç şekilde ücretsiz indirilebilir olan yapımda Pangalactic Federation uzay gemisinin kaptanı rolünü üstleniyorsunuz. Uzay geminiz sürpriz bir saldırıya uğruyor ve uzayın dışına sürükleniyorsunuz. Bu noktada galaksiler arasında kahraman çağırma yeteneği olan gizemli bir kadın tarafından kurtarılıyorsunuz. Bir yandan eve dönmenin yollarını ararken diğer yandan hayatta kalmak için bir ekip kurmanız gerekiyor.