Stardew Valley oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir çiftlik oyunudur.

Hayalindeki çiftliği inşa et!

- Çiftliğinizi canlı ve bol sebzeli büyük tarlalara dönüştürün.

- Mutlu hayvanları çiftleştirip yetiştir ve çeşitli mevsimlik ürünler yetiştirerek çiftliğinizi istediğiniz gibi tasarlayın.

- Aralarından seçim yapabileceğiniz yüzlerce seçenek ile çiftçinizi ve evinizi özelleştirin.

- 12 evlilik adayından birini seç ve yuvanı kur.

- Mevsimsel festivallerde ve köylülerin görevlerinde yer alarak toplluğun parçası olun.

- Tehlikeli canavarlarla ve değerli hazinelerle karşılaşarak devasa ve gizemli olan mağaraları keşfedin.

- Yerel balık tutma noktasında rahatlatıcı bir öğlen geçir ya da deniz kenarında yengeç avlamaya git.

- Mahsül toplayın, yetiştirin ve lezzetli yemekler pişirmek için kap kacak üretin.

- Otomatik kayıt ile çiftçilik yapmaya kaldığın yerden devam edin..

Oyunu hemen inidrerek sen de kendi çiftliğini kurmaya başlayabilirsin. Herşey senin tercihlerine göre şekilleniyor. Renkli atmosferi ve dikkat çeken grafikleri ile Stardew Valley oyunu seni bekliyor.

Oyunu iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.