Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyun tutkunlarına hizmet veren Sunken Secrets, hayalinizdeki köyü inşa edebileceğiniz ve çeşitli alanlarda üretim yaparak altın kazanabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Yüz binlerce oyun severin vazgeçilmezi olan ve kaliteli grafik tasarımı ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, deniz kenarında bir köy kurmak ve farklı binalar inşa ederek köyü geliştirmektir. Tarımla ve hayvancılıkla uğraşarak altın kazanabilir ve köyünüzü büyütmek için yeni malzemelere sahip olabilirsiniz. Denizde yer alan kötü cadıyla mücadele etmeli ve köyünüzü büyüterek seviye atlamalısınız. Farklı sebze ve meyveler yetiştirerek geçiminiz sağlayabileceğiniz ve macera dolu görevler üsteleneceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde onlarca farklı karakter ve deniz canlısı yer almaktadır. Ayrıca tarlalara ekebileceğiniz birçok farklı meyve ve sebze çeşidi bulunmaktadır. Üretim yaparak altın kazanabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde yer alan Sunken Secrets ile sizlerde hayalinizdeki köye sahip olabilir ve eğlenceli zamanlar geçirerek günün stersini atabilirsiniz.