Super One More Jump, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Zorlu seviyeleri tamamlayarak ilerleyebileceğiniz oyunda becerilerinizi sınıyorsunuz.

Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz harika bir beceri oyunu olan Super One More Jump, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir oyundur. Tek dokunuş ile oynayabileceğiniz oyunda 150'den fazla zorlu bölümü tamamlıyor ve yüksek puanlara ulaşıyorsunuz. Eğlenceli bir deneyim de yaşayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Farklı özel yetenekler ve güçler de kullanabileceğiniz oyunda sürükleyici bir atmosfer bulunuyor. Günlük ödüllerin de sahibi olabileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim Super One More Jump sizleri bekliyor. Kaliteli grafikleriyle de karşımıza çıkan Super One More Jump oyununu sakın kaçırmayın.

Super One More Jump oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.