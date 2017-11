The Alchemist Code, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir RPG oyunudur. Birbirinden zevkli sahnelerin yer aldığı oyunda stratejik bilgilerinizi sonuna kadar sınıyorsunuz.

Gerçek zamanlı mücadelelerin yer aldığı bir rol yapma oyunu olan The Alchemist Code, keyifli bir deneyim sunuyor. Stratejik bilginizi sonuna kadar sınamanız gereken oyunda yüksek kaliteli grafikler yer alıyor. Becerilerinizi de kullanmanız gereken oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Yüksek kaliteli grafiklerle donatılmış olan oyunda gerçek zamanlı PvP mücadelelerine dahil olabiliyorsunuz. Sürükleyici atmosferi ve milyonlarca oyuncusuyla da dikkat çeken oyunda arkadaşlarınızla kıyasıya mücadele ediyorsunuz. Sürükleyici ve ilgi çekici karakterlerin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Rol yapma oyunlarını seven biriyseniz The Alchemist Code tam size göre bir oyun diyebilirim. Yeteneklerinizi test edebileceğiniz oyunda heyecanlı görevleri de tamamlamanız gerekiyor.

The Alchemist Code oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.