The Elder Scrolls: Blades, Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen birinci şahıs rol yapma oyunu. Elder Scrolls hayranı olun olmayın, eski tarihi savaş oyunlarını seviyorsanız kesinlikle oynamalısınız. Harika işlenmiş konsol kalitesinde çevre, etkili sihirler, tonlarca toplanabilir teçhizat, geliştirilebilir yetenekler, gerçek zamanlı fantastik savaşlar ile hem görsel hem de oynanış olarak kalitesini ortaya koyan harika bir yapım karşımızda.

Ödüllü olan Skryim’in yapımcıları tarafından hazırlanan yeni rpg oyunu The Elder Scrolls: Blades, birinci şahıs kamera açısından oynanış sunuyor. Oyunda sürgüne zorlanan bir savaşçının yerine geçiyorsunuz. Uzaklarda sığınacak bir yer ararken moloz yığınlarından başka bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Buna sinirle kaçmayı bırakıp kasabanıza geri dönerek yerleşim yerinizi yok etmeye çalışanlarla savaşıyorsunuz. Şehrinizi eski haline getirmek için mücadele veriyorsunuz.

The Elder Scrolls: Blades Özellikleri: