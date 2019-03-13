The Royal Affairs, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda kraliyet ailesini kontrol ediyor ve kendi dünyanızı yaratıyorsunuz. Kaliteli görselleri ve animasyonlarıyla dikkat çeken oyunda görkemli savaşlara da dahil olabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda harika vakit geçirebiliyorsunuz. Oyunda reflekslerinizi iyi kullanmalısınız. Kaliteli görsellerin ve animasyonların yer aldığı oyunda sürükleyici bir etki yer alıyor. Farklı haritalarda mücadele edebileceğiniz oyunda geniş bir harita da bulunuyor. Aksiyon ve macera dolu savaşlara dahil olabileceğiniz The Royal Affairs oyununu mutlaka telefonlarınıza indirmelisiniz. Kendine has dünyası ve zengin oyun içeriğiyle ön plana çıkan oyunda işiniz bir hayli zor.

The Royal Affairs oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.