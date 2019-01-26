Mobil macera oyunları arasında yeni olan ve şu sıralar popülaritesini artıran Thor : War of Tapnarok ücretsiz olarak mobil oyunculara sunuldu.

İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapımda grafikler rengarenk bir yapı ile karşımıza çıkıyor. Eğlenceli ve aksiyon dolu oynanışı ile kısa sürede binlerce oyuncunun dikkatini çeken oyun, basir arayüzleri ve kolay kontrolleri eşliğinde oynanabilen yapımda benzersiz karakterler ve düşman modelleri ile karşılaşacağız.

10 binden fazla oyuncu tarafından dünya çevresinde oynanan yaımda savaşlarda Thor karakterini kullanabilecek ve birbirinden farklı yeteneklerini kullanma fırsatı elde edeceğiz. Thor’a ek olarak diğer karakterlerden de faydalanabilecek ve sürükleyici savaşlara katılabileceğiz. Appxplore imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan mobil macera oyunu geçtiğimiz aylarda Android platformu için yayınlanmıştı. Yapım İOS platformunda da lansmana çıktı. Dileyen oyuncular şuan oyunu indirebilir ve oynamaya başlayabilirler.

İyi eğlenceler dileriz.