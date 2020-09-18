TMNT: Mutant Madness (iOS), hafızalara kazının çizgi filmlerden Ninja Kaplumbağalar’ın mobil platforma uyarlanan oyunlarından biri. Mobilde süper kahraman oyunlarını oynamaktan keyif alıyorsanız, yüksek kalitede grafiklere sahip olan Teenage Mutant Ninja Turtles (Ninja Kaplumbağalar) oyununu kesinlikle oynamalısınız. Oyun, App Store’da da ücretsiz ve iPhone’da ve iPad’de oynanabiliyor.

Mobilde oynanabilen onlarca Ninja Kaplumbağa, yüzlerce süper kahraman oyunundan biri Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Madness. TMNT: Mutant Madness’da boyutlar kapanıyor ve kaosu sadece Kaplumbağalar durdurabilir. Yepyeni macerada kaplumbağa kardeşlerden (Leonardo, Raphael, Michelangelo, Donatello) takım kurun, onları eğitin ve müttefikleriniz (ve düşmanlarınızı) toplayarak savaşın, dünyayı kurtarın!

TMNT: Mutant Madness iOS İndir