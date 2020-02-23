Top War: Battle Game şimdiye kadarki ilk stratejileri birleştirme oyunudur. Geleneksel strateji oyunlarının öğrenilmesi zor ve oynaması zor olsa da Top War'da amaç farklı türleri birleştirmektir.

Askerlerinizi başkalarına saldırmak veya üssünüzü savunmak için savaşa gönderin. Savaş sırasında özel saldırılar düzenleyerek emirler vererek ve onları yedekleyerek askerlere destek olun.

Bir medeniyet kurarak ve yöneterek, yeni teknolojiler keşfederek, tarihin en büyük liderlerinden bazılarıyla dünyanın bilinen en güçlü imparatorluğunu inşa edin. Güçlü ittifaklar kurmak ve çarpıcı dünya savaşı haritasındaki elit oyuncularla etkileşim kurun.

Bunun ötesinde, kilidini açmanı bekleyen düzinelerce birlik, bina ve teknoloji var. Hemen indir ve farklı stratejileri bir arada kullan!