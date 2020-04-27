Sırt korseni bağla ve teslimat kamyonunu çalıştır, teslimat zamanı! İnteraktif sandbox dünyasında en fazla üç arkadaşınla katıl ve işi rastgele tamamla. Teslim edilemedi, bu tamamen Totally Reliable Delivery Service garantili.

Şehirdeki en iyi paket dağıtımcısı olun. Herkes pizza sever, bu yüzden pizza siparişi almak için telefon görüşmesini al. Spor otomobilini pizza yemek teslimatı için kullan. Ayak takımı çetesiyle birlikte ol, mavi yakalı işçilerini özelleştir ve mevzuya dal, teslimat zamanını ayarla.

Dikkat dağıtma dünyasında teslimata bir ara ver ve oyna. Dünya çalışmak veya oynamak için kullanılan oyuncaklar, araçlar ve makinelerle tıka basa dolu. Trafik şehir yollarında bazı bisiklet ve araba sürüş becerilerini gösterin. Trafik yollarındaki diğer araçlarla herhangi bir çarpışmayın.