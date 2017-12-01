Treasure Buster, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olarak dikkatimizi çekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda zorluklarla mücadele ediyor ve becerilerinizi sınıyorsunuz.

Ölümcül zorluklarla mücadele ettiğiniz bir mobil oyun olan Treasure Buster, keyifli atmosferiyle dikkatimizi çekiyor. Karanlık zindanlara inip farklı ödülleri toplayabileceğiniz oyunda keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla da kıyasıya yarışayabileceğiniz oyunda zorlu görevlerin üstesinden gelerek liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmaya çalışıyorsunuz. Zorlu bir arcade oyunu olarak tanımlayabileceğim Treasure Buster, sizleri bekliyor. İki farklı oyun moduna sahip olan oyunda retro tarzında piksel grafikler bulunuyor. Benzersiz karakterleri de kontrol edebileceğiniz oyunda dünya çapındaki oyuncularla yarışıyorsunuz. Kolay kontrollere sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor.

Treasure Buster oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.