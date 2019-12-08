Turbo Stars oyunu iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici ve renkli bir yarış oyunudur.

Renkli atmosferiyle dikkat çeken bu oyun kaykaylı yarış karakterleri arasında yapılmaktadır. Sahip olduğunuz karakter de bu yarışçılarla yarışır. Her yarış oyunda olduğu gibi bu oyunda da amaç birinci olarak bitiş çizgisine ulaşabilmektir. Fakat yarış pistinde karşınıza birçok engel çıkmaktadır. Bu engellere çarpmadan ve rakiplerinizin hamlelerine karşı koyarak öne geçmeye çalışmalısınız. Öne geçmek için siz de rakiplerinize bazı ataklarda bulunabilirsiniz.

Pistte karşınıza çıkan anahtarları toplamak artı puan kazandırır. Ayrıca yine altınları toplayarak üst seviyelere çıkabilirsiniz. Havada taklalar atarak da altın kazanabilirsiniz. Oyunu birincilikle bitirin ve kral siz olun. Bölüm sonundaki ödüllerle de mutlu olun. Keyifle oynayacağınız Turbo Stars tam yarışseverlere göre bir oyun. Hemen indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum.

Turbo Stars oyununu ücretsiz olarak iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.