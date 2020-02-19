VIRUS: Turn-Based Strategy, virüslerin yerine geçtiğiniz hatta onları komuta ettiğiniz strateji türünde bir mobil oyun. Sıra tabanlı, yavaş ilerleyen, düşünmeye iten bölümlerle dolu mobil oyunları seviyorsanız VIRUS oyunu hoşunuza gidecek. Oyun, iOS platformunda da ücretsiz ve satın alım yapmadan keyifle oynayabiliyorsunuz.

Oyunda kırmızı ve mavi renkte virüsler tükenen şeker rezervleri için karşı karşıya geliyor. Şeker savaşına giriyorsunuz da diyebilirim. Toplamda 42 bölüm var ve birbirinden çok farklı 2 oyun modu mevcut. Oyunun grafiklerinden küçük yaşta oyuncuları hedeflediğini düşünebilirsiniz ancak öyle değil; oyun ciddi bir strateji gerektiriyor. Sıra tabanlı oynanış hakim. Yani hamlenizi yapıp rakibinizin hamlesini bekliyorsunuz. Bu arada savaşın seyrini değiştiren üç özel yeteneğiniz var: değişim, atlama ve kaos.

VIRUS: Turn-Based Strategy Özellikleri