VPN Proxy Master, App Store’da en çok indirilen ücretsiz VPN programları arasında. Bilgisayarınızın yanı sıra iOS cihazınızda (iPhone ve iPad) internette anonim/gizli gezmek, yasaklanan sosyal medya uygulamalarına giriş yapmak, indirilmeyen oyunları indirip oynamak, YouTube videolarını hızlı izlemek için kullanabileceğiniz ücretsiz, sınırsız, hızlı ve de güvenilir bir VPN uygulaması. İnternette engellere, sansüre takılmamak, özgürce gezmek için hemen VPN Proxy Master - Super VPN’i indirin. App Store’da da ücretsiz indirilebilir!

VPN Proxy Master - Super VPN, WiFi hotspot güvenliği (herkesin bağlanabildiği ortak ağlarda güvenlik) ve gizlilik koruması sağlayan en iyi VPN programlarından/uygulamalarından biri. VPN Proxy Master ile çevrimiçi (online) ortamda anonim kalabilir ve en sevdiğiniz içeriklerini keyfini istediğiniz zaman istediğiniz yerde çıkarabilirsiniz.

VPN Proxy Master, iPhone’unuza şifrelenmiş bir VPN bağlantısı getirir. Herhangi bir ortak kullanıma açık WiFi ağında online gizliliğinizi ve ağ trafiğinizi korur. VPN servisi, gerçek IP adresinizi gizler ve kendisini tamamen dijital gizliliğinize adar. Online aktiviteleriniz diğer bir deyişle internette yaptığınız her şey tamamen anonim olarak (gizli) kalır. VPN Proxy Master, dünyanın dört bir yanından VPN sunucularına sahiptir. Hızlı daha da mühimi kararlı VPN bağlantısı sağlamak için dünya genelinde 6700’ün üzerinde sunucuya sahip dünya çağında bir VPN ağıdır. VPN bağlantısı veya aboneliğe ilişkin bir sorun mu yaşıyorsunuz? 7/24 canlı sohbet veya e-posta yoluyla ulaşabileceeğiniz destek birimi var.

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