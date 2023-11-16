Opera VPN Mobil Nasıl İndirilir? Ayarları Nasıl Yapılır?
Ücretsiz VPN kaynağını kendi tarayıcısına entegre eden Opera ile internet deneyiminizi özelleştirebilirsiniz. Tüm platformlarda VPN kurulumunu yapabilirsiniz!
İnternet erişimini daha güvenli ve kullanışlı bir hale getiren VPN hizmeti Opera’nın kendi tarayıcısına entegre edilmiş durumda. Yani Opera VPN açma işlemini yaptığınızda nerede olursanız olun, diğer düşük kaliteli ücretsiz VPNler yerine kendi tarayıcınızın VPN’i ile güvenliğinizi arttırabilirsiniz.
Ağ bağlantınızda yaşanan güvenlik sorunlarına rağmen kişisel verilerinizin kötüye kullanımını engellemek adına cihazınıza Opera VPN’i kurabilirsiniz. Peki, bu uygulama nasıl kurulur? Gerekli ayarları nasıl yapılır? İşte detaylar!
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Opera VPN Android’de Nasıl Kurulur? Ayarları Nasıl Yapılır?
- Uygulamayı kurmak için öncelikle Google Play Store’u açın.
- Arama çubuğuna ‘opera’ yazarak çıkan uygulamayı indirin.
- Uygulamayı açtıktan sonra ‘Ayarlar’ seçeneğine gidin.
- Menüde çıkan ‘VPN’ yazısının yanında bir açma / kapama butonu göreceksiniz. Bu switch butonuna tıkladığınızda VPN servisi etkinleşmiş oluyor.
- Ayarları tamamlamak için VPN menüsüne tıklayın.
- Karşınıza çıkan ekranda sanal konum seçeneğini göreceksiniz. Bu kısımdan istediğiniz konumu seçebilirsiniz.
- VPN ayarlarında ‘sadece özel sekmelerde kullan’ gibi seçenekler mevcut. Bu seçeneklerden işinize yarayacak olan ayarlamaları yapabilirsiniz.
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iOS'ta Opera VPN Açma Nasıl Yapılır?
İlk başlarda iOS’ta kullanılamayan bu özellik 2023 yılının Nisan ayında Apple kullanıcılarına açıldı. Böylece Opera, Android’den iOS’a tüm platformlarda ücretsiz VPN sunan ilk isim oldu. iOS’ta bu eklentiden yararlanmak için şu adımları izlemelisiniz:
- Cihazınıza Opera’yı indirin.
- Bu tarayıcının sağ alt köşesinde bulunan üç çizgi şeklindeki hamburger menüye tıklayın.
- Ayarlar butonuna basın.
- Listenin en üstünde yer alan VPN seçeneğine tıklayın.
- Bu kısımda hem aktifleştirme işlemini hem de konum seçme gibi ayarları tamamlayabilirsiniz.
Opera VPN Bilgisayarda Nasıl Kurulur? Ayarları Nasıl Yapılır?
- Bilgisayarınızdaki tarayıcıdan ‘Opera’nın kendi sitesine gidin. Bu siteden Opera tarayıcısını cihazınıza indirin.
- Uygulamayı açtıktan sonra sağ tarafta yer alan ‘ayarlar’ butonuna tıklayın.
- Aşağı indiriğinizde ‘Gizlilik ve Güvenlik’ seçeneğini göreceksiniz.
- VPN seçeneğinin karşısında ‘ayarlarda etkinleştir’ tercihi yer alıyor olacak.
- Bu seçeneğe tıklayıp karşınıza gelen kutucukta yazılanları ‘anladım’ diyerek onayladıktan sonra ‘VPN’i etkinleştirin’ dediğinizde Opera VPN açma işlemi tamamlanmış oluyor.
- Eklentinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için tarayıcıya gidip adres çubuğunun yanında VPN yazısının olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bu simgeye tıklayarak istediğiniz zaman özelliği kapatıp açabilirsiniz. Ayrıca gerekli ayarlamaları da yapabilirsiniz.
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