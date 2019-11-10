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War of Dragon Ring 6.1 (ios)
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  5. War of Dragon Ring - İOS İçin Rol Oyunudur

War of Dragon Ring

6.1
ios
War of Dragon Ring
ÜCRETSİZ
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Dünyanın dört bir yanından savaşçılara karşı mücadele edeceğiz.

War of Dragon Ring Ekran Görüntüleri - 1
War of Dragon Ring Ekran Görüntüleri - 2
War of Dragon Ring Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Android ve iOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan ve oynanmaya devam eden War of Dragon Ring kitlesini artırmaya devam ediyor.

İki farklı mobil platformda oyuncuların epey beğenisini kazanan ve gerçek zamanlı olarak oynanan yapım mobil rol oyunları arasında yer alıyor. 3D grafikler eşliğinde dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile mücadele edeceğimiz yapım içerisinde 4 farklı sınıf ve 30’dan fazla bölümün yer aldığı yapımda oyunculara 36’da farklı kahraman türü sunuluyor.

Google Play üzerinde mobil oyuncular tarafından 4.5 olarak değerlendirilen War of Dragon Ring ücretsiz yapısı ile yüzleri de güldürmeye devam ediyor.

Zengin içeriği ile oyunculara sürükleyici bir mobil rol deneyimi sunan yapım rekabetçi savaşlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.