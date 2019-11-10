Android ve iOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan ve oynanmaya devam eden War of Dragon Ring kitlesini artırmaya devam ediyor.

İki farklı mobil platformda oyuncuların epey beğenisini kazanan ve gerçek zamanlı olarak oynanan yapım mobil rol oyunları arasında yer alıyor. 3D grafikler eşliğinde dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile mücadele edeceğimiz yapım içerisinde 4 farklı sınıf ve 30’dan fazla bölümün yer aldığı yapımda oyunculara 36’da farklı kahraman türü sunuluyor.

Google Play üzerinde mobil oyuncular tarafından 4.5 olarak değerlendirilen War of Dragon Ring ücretsiz yapısı ile yüzleri de güldürmeye devam ediyor.

Zengin içeriği ile oyunculara sürükleyici bir mobil rol deneyimi sunan yapım rekabetçi savaşlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.