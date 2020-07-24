İndir
Wild Guns: Reloaded 1.5.1 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Aksiyon
  4. Wild Guns: Reloaded - iOS İçin Aksiyon Oyunu

Wild Guns: Reloaded

1.5.1
ios
Wild Guns: Reloaded
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı

Vahşi batı dünyasını kurtarmak için silahlarınızı kuşanın.

Wild Guns: Reloaded Ekran Görüntüleri - 1
Wild Guns: Reloaded Ekran Görüntüleri - 2
Wild Guns: Reloaded Ekran Görüntüleri - 3
Wild Guns: Reloaded Ekran Görüntüleri - 4
Wild Guns: Reloaded Ekran Görüntüleri - 5
Wild Guns: Reloaded Ekran Görüntüleri - 6
Wild Guns: Reloaded Ekran Görüntüleri - 7
Wild Guns: Reloaded Ekran Görüntüleri - 8
Wild Guns: Reloaded Ekran Görüntüleri - 9
Wild Guns: Reloaded Ekran Görüntüleri - 10
Wild Guns: Reloaded Ekran Görüntüleri - 11
Wild Guns: Reloaded Ekran Görüntüleri - 12
Wild Guns: Reloaded Ekran Görüntüleri - 13
Wild Guns: Reloaded Ekran Görüntüleri - 14
Wild Guns: Reloaded Ekran Görüntüleri - 15
Wild Guns: Reloaded Ekran Görüntüleri - 16
Wild Guns: Reloaded Ekran Görüntüleri - 17
Wild Guns: Reloaded Ekran Görüntüleri - 18
Wild Guns: Reloaded Ekran Görüntüleri - 19
Wild Guns: Reloaded Ekran Görüntüleri - 20
Wild Guns: Reloaded Ekran Görüntüleri - 21
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

İnsanların acı çekmesine neden olan kötü şöhretli suçlarla dolu vahşi Batı dünyasına girin. Vahşi Batı Dünyası, ünlü suçla savaşmak ve halkı sonsuz uçurumdan kurtarmak için umutsuzca bir kahramana ihtiyaç duyuyor. Doğru sahne için doğru kombinasyonu seçin ve savaşı kazanan kahraman siz olun.

Vahşi Batı Dünyasını arka plan temaları olarak uyarlanan basit aksiyon oyunu! Kanunsuzların, avukatların, silahşörlerin, kovboyların ve Yerli Amerikalıların dolaştığı yabani topraklarda, yeni kurulan bir kasabanın başkanı olarak Batı'da hayatta kalmak ve gelişmek için bir grup yerleşimciye liderlik et..

Seçilmiş kişi olarak ünlü suç patronunu avlamalısın. Yüzlerce beceri, yüzlerce sahneyi temizlemenize yardımcı olacak yenilmez güce birleştirilebilir. Küçük bir kasabadan başla ve bir imparatorluğa dönüştür: Sen vahşi batıda seçilmiş bir kahramansın!

YORUMLAR