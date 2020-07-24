Wild Guns: Reloaded

İnsanların acı çekmesine neden olan kötü şöhretli suçlarla dolu vahşi Batı dünyasına girin. Vahşi Batı Dünyası, ünlü suçla savaşmak ve halkı sonsuz uçurumdan kurtarmak için umutsuzca bir kahramana ihtiyaç duyuyor. Doğru sahne için doğru kombinasyonu seçin ve savaşı kazanan kahraman siz olun.

Vahşi Batı Dünyasını arka plan temaları olarak uyarlanan basit aksiyon oyunu! Kanunsuzların, avukatların, silahşörlerin, kovboyların ve Yerli Amerikalıların dolaştığı yabani topraklarda, yeni kurulan bir kasabanın başkanı olarak Batı'da hayatta kalmak ve gelişmek için bir grup yerleşimciye liderlik et..

Seçilmiş kişi olarak ünlü suç patronunu avlamalısın. Yüzlerce beceri, yüzlerce sahneyi temizlemenize yardımcı olacak yenilmez güce birleştirilebilir. Küçük bir kasabadan başla ve bir imparatorluğa dönüştür: Sen vahşi batıda seçilmiş bir kahramansın!