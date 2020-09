İt dalaşı patlaması, farklı eğimli türler, hareket deseni ve saldırı modlarından vahşi gök gücü düşmanlarına karşı çılgın hava savaşlarını kazan. Ekran senin için savaş alanın olur; yoğun füzeler, lazerler, mermiler her yeri kaplar.

En iyi silahları seçmende ve yıkıcı füzelerle düşmanları şaşırtmanda sana yardımcı olacaklar ancak düşman jetlerine kritik saldırılar yapmak için en güçlü toplarını yüklü tutmalısın. Metalin eridiği gerçek bir mermi cehennemine hoş geldin!

Favori savaşçı üs modelini seç ve onu inşa et! Hayal edebileceğin her parçayla jet modifiye et. 100'den fazla benzersiz ama gerekli yükseltilebilir uçak parçası farklı nadirlikte sadece sana ait kişiselleştirilmiş savaşçında birleşir.

Geniş bir uçak ve yükseltme gamı, çok sayıda görev ve mücadele ile eski usul bir adrenalin patlaması sağlıyor. Saldırmaya hazır ol. Gerçek zamanlı co-op veya daha çok tek oyunculu seferler keşfetmeni bekliyor!