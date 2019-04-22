Mobil oyun dünyasında bulmaca kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak oyun severlere hizmet veren Wood Battle, farklı şekillerden oluşan blokları uygun şekilde yerleştirerek zorlu bulmacalar çözebileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Oyunu ister çevrimiçi, isterseniz de çevrimdışı olarak oynayabilirsiniz. Online oynayarak dünyanın farklı bölgelerinden oyuncularla karşı karşıya gelebilir ve nefes kesen yarışlara katılabilirsiniz. Oyunda yapmanız gereken, boş karelerden meydana gelen bir çerçeve üzerine farklı şekillere sahip blokları yerleştirmektir. Blokları dizerken aralarda boşluk bırakmamaya özen göstermeli ve birbirine uyumlu şekilleri bir araya getirmelisiniz. Bütün boş kareleri doldurarak bulmacayı tamamlayabilir ve farklı bulmacaların kilidini açabilirsiniz.

Online yaptığınız yarışlarda rakiplerinizi canlı olarak takip edebilir ve hamlelerini görebilirsiniz. Tekrar izle özelliği sayesinde geçmiş oyunlarda yaptığınız hataları tespit edebilirsiniz. Bu sayede aynı hataları yapmadan rakiplerinizi yenebilir ve dünya sıralamasında adınızı üst sıralara yazdırabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Wood Battle, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken eğlenceli bir bulmaca oyunudur.