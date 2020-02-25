Word Crush, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kelime oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir kelime oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Farklı kategorilerden farklı kelimeleri bulmaya çalıştığınız oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Yepyeni bir çapraz kelime bulma oyunu olarak nitelendirebileceğim Word Crush oyununda bağımlılık yapıcı bir etki de yer alıyor.

Oynaması oldukça kolay olan oyunda tek yapmanız gereken kelime bulmak. Hoş grafikleri ve farklı temalasıyla da ön plana çıkan Word Crush oyununda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Her yaştan bireylerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda sonsuz bir eğlence deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Word Crush oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.