Word Serenity, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kelime oyunudur.

Kelime oyunu severlerin yeni gözdesi olabilecek bir oyun olarak nitelendirebileceğim Word Serenity oyununda kelime dağarcığınızı geliştirebiliyorsunuz. Harika bir deneyim sunan oyunda farklı kategorilerden kelimeleri bularak ilerleyebiliyorsunuz. Farklı temalarıyla da dikkat çeken oyunda sakinleştirici bir atmosfer yer alıyor. Hem keyifli vakit geçirebileceğiniz, hem günün stresini atabileceğiniz hem de kelime dağarcığınızı geliştirebileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim Word Serenity oyununu mutlaka denemelisiniz.

Kelime oyunu oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceği bir oyun olduğu da söylenebilir. Bu tarz bir oyun arayışınız varsa Word Serenity oyununu kaçırmayın.

Word Serenity oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.