Wordmoji, emojilerden kelimeleri tahmin etmeye çalıştığınız eğlenceli bir mobil oyun. İngilizce, Türkçe farklı dillerde oynanabilen emoji kelime bulmaca oyunu Wordmoji ile zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan kelime oyunu vakit geçirmek için birebir.

Sosyal ağ platformlarının vazgeçilmezi emojiler kelime oyununda karşımıza çıkıyor. Verilen emojilere bakarak kelimeyi bulmaya çalışıyorsunuz. En az 2 en fazla 6 emoji verilerek kelimeyi tahmin etmeniz isteniyor. Süre sınırı yok, ipucu alabiliyorsunuz ve emojileri sosyal ağlarda paylaşarak yardım isteyebiliyorsunuz. Film, dizi, anime, kitap, oyun gibi farklı kategoriler mevcut ve her hafta yeni kategoriler ekleniyor. Dolayısıyla aynı sorularla karşılaşmıyorsunuz. Her pakette 12 soru içeren 30’dan fazla farklı konu ve zorluk seviyesi mevcut ve dediğim gibi her hafta sonu yeni soru paketleri ekleniyor.

Wordmoji iOS Kelime Oyunu