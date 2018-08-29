Words Of Wonders, Türk yapımı Türkçe kelime bulmaca oyunu. Mobil platformda en çok indirilip oynanan kelime oyunlarından Kelime Avı’nın geliştiricilerinin yeni oyununda bir yandan gizli kelimeleri bulurken diğer yandan dünyanın gezilip görülmesi gereken yerlerini keşfediyorsunuz. Sürükleyici kelime oyunu arıyorsanız tavsiye ederim.

Fugo Games’in Türkçe kelime oyunu Words Of Wonders’da uzun bir yolculuk sizi bekliyor. Diğer kelime oyunlarından farklı olarak gizli kelimeleri bulurken dünyanın harikalarını da keşfediyorsunuz. Gidilip görülecek ülkeler, şehirler, turistik yerler yüksek kalitede görsellerle yansıtılıyor. Kelimeleri ararken sıkılmıyorsunuz. Oyun ilerledikçe gizlenmiş kelimeleri bulmak da zorlaşıyor lakin zorluk seviyesi çok iyi tutulmuş.