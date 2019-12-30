Wordscapes, mobilde en çok indirilip oynanan kelime bulmaca oyunları arasında. İngilizce kelime bilginizi test edebileceğiniz kelime oyunu arıyorsanız şiddetle tavsiye ederim. Süre sınırlaması yok, online değil dolayısıyla kimseyle yarışmıyorsunuz.

Popüler kelime oyunlarının geliştiricisi PeopleFun’ın yeni kelime bulma oyunu Wordscapes’i özellikle İngilizce kelime haznesini genişletmek isteyenlere öneririm. Bulduğunuz kelimelerin anlamını da öğrenebiliyorsunuz. Daire içindeki harflere basılı tutarak kelimeleri oluşturuyorsunuz. Oluşturduğunuz kelime varsa tabloda çıkıyor yoksa gizli kelime olarak kaydediliyor. Başta kelimeleri bulmak harf sayısı az olduğundan çok kolay. İlerledikçe hiç tahmin edemeyeceğiniz kelimeler çıkıyor. Zorlu kelimeleri bulmanızı kolaylaştıran ipuçları var ancak çabuk tükeniyor ve kazanılması kolay değil. Bu arada 6000’nin üzerinde bulmaca var.