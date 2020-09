Yes, that dress!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz zevkli bir oyun. Elbise tasarlayıp harika koleksiyonlar elde edebilirsiniz. Yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz oyunda eşsiz tasarımlar yapabiliyorsunuz. Basit ve bağımlılık yapıcı mekanikleriyle de ön plana çıkan Yes, that dress! oyununda işiniz zor. Bağımlılık yapıcı etkiyle de dikkat çeken oyun, kolay kontrollere sahip. Hayal gücünüzü kullanmak istiyorsanız mutlaka denemeniz gereken Yes, that dress! oyununu kaçırmayın derim. Oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Yes, that dress! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.