Zero City: Zombie Survival

Yeni dünyadaki son sığınaklardan birinin komutasını al. Mücadelecileri bir araya getirip öncülük et, insanları eğit ve görevler ver. Herkes için her zaman bir görev var: Üssünü inşa et, güçlendir ve zapt edilemez hale getir.

Virüs etrafa yayılıyor, çok geç olmadan harekete geçmeliyiz. Savaşçılar uyarılmalı ve silahları hazır olmalı. Yeni dünyanın tüm girişimlerinde timine öncülük et ve mevcut bütün cephaneliği kullanarak hayatta kal! Zombi akınına uğrayan yüzlerce savaş var ve mutant fanatikler cesur savaşçılarının önünde.

Kıyamet sonrası bir ortamda geçen, tehlike dolu bir atmosfere ve yüksek kaliteli grafiklere sahip bu aksiyon oyunundan etkilenmeyen kimse kalmayacak!