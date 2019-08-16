Zombie Royale, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Yepyeni konsepti ve sürükleyici etkisiyle de ön plana çıkan oyunda karşıdan gelen zombileri etkisiz hale getirmeye çalışıyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Reflekslerinizi sınayarak eğlenceli vakit geçirebileceğinizi düşündüğüm Zombie Royale, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Farklı silahları da kontrol edebileceğiniz oyunda en fazla sayıda zombiyi etkisiz hale getirmeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz Zombie Royale oyununu sakın kaçırmayın.

Zombie Royale oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.