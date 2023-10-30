PUBG Açılmıyor, Çözümü Nedir?

PUBG açılmıyor, çözüm yöntemleri neler sorusunun yanıtı, battle royale türünün başarılı bir örneği olan oyunu çalıştırırken problem yaşayan oyuncular tarafından merak ediliyor. Sorunun düzelmesine yardım edebilecek çeşitli yollar mevcut.

Bu rehberde PUBG'ye giremiyorum, çözümü nedir sorusunu yanıtlayacağız. Hazırladığımız rehberde problemin düzelmesini sağlayabilecek yöntemleri sıraladık. Eğer siz de söz konusu sorun ile karşılaştıysanız rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

PUBG Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?

Oyunu yönetici olarak çalıştırın.

Bilgisayarı kapatıp açın.

Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.

Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrulayın.

SFC komutunu çalıştırın.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Sürücüleri güncelleyin.

Windows'u güncelleyin.

Virüs taraması yapın.

Antivirüsü geçici olarak devre dışı bırakın.

Güvenlik Duvarı'nı geçici olarak kapatın.

Oyunu silip tekrar yükleyin.

PUBG açılmama sorunu için uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Oyunu Yönetici Olarak Çalıştırın

En iyi battle royale oyunları arasında yer alan PUBG çalışmıyor ise ilk olarak oyunu yönetici olarak çalıştırmayı deneyin. Bunun için oyunun simgesine sağ tıklayın ve "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin.

Bilgisayarı Kapatıp Açın

Eğer yönetici olarak çalıştırma işlemi sorunun düzelmesini sağlamadıysa bilgisayarı kapatıp açmayı deneyin. Yeniden başlatma işleminin ardından problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın

PUBG'nin simgesine sağ tıklayın.

"Özellikler" menüsünü görüntüleyin.

"Uyumluluk" sekmesine girin.

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğini seçin.

Windows sürümlerinden birine tıklayın.

İşlemi onaylayın.

Oyun Dosyalarının Bütünlüğünü Doğrulayın

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Kütüphaneyi görüntüleyin.

PUBG'ye sağ tıklayın.

"Özellikler" seçeneğini seçin.

"Yerel Dosyalar" sekmesine girin.

"Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula" butonuna tıklayın.

SFC Komutunu Çalıştırın

Windows + R kısayolunu kullanın.

Cmd yazın.

Ctrl ve Shift'e basılı tutarak Enter tuşuna basın.

Evet butonuna tıklayın.

Komut satırına sfc /scannow yazın.

Enter tuşuna basın.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi'ni açın. Daha sonra arka planda çalışan gereksiz programların üzerine sağ tıklayıp "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Sürücüleri Güncelleyin

Sürücüleri güncellemek için Başlat menüsüne sağ tıklayın ve Aygıt Yöneticisi'ni açın. Görev çubuğundaki arama kutucuğunu kullanarak da söz konusu aracı çalıştırabilirsiniz. Aygıt Yöneticisi üzerinden güncel olmayan sürücülere sağ tıklayıp "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğini seçin.

Bu işlem için uygulayabileceğiniz bir yöntem daha mevcut. Driver güncelleme programı kullanarak güncel olmayan sürücülerin çok kolay bir şekilde güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Güncelleştirmeleri Denetle" seçeneğine tıklayın.

Virüs Taraması Yapın

Sisteme kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilir. Bu da bilgisayardaki oyunların ve programların düzgün şekilde çalışmamasına yol açabilir. Bu nedenden dolayı antivirüs programı ile virüs taraması yapın.

Antivirüsü Geçici Olarak Devre Dışı Bırakın

PUBG çalışmıyor ise bilgisayarda yüklü olan antivirüs programını geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin. Antivirüsü kapattıktan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

Güvenlik Duvarı'nı Geçici Olarak Kapatın

Görev çubuğunda yer alan arama kutucuğuna "Denetim Masası" yazın.

Arama sonuçlarından Denetim Masası'na tıklayın.

"Sistem ve Güvenlik" kategorisini açın.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı" bölümünü görüntüleyin.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı etkinleştir veya devre dışı bırak" seçeneğini seçin.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı kapat" seçeneğine tıklayın.

Oyunu Silip Tekrar Yükleyin

Rehberde yer alan yöntemleri uyguladığınız hâlde problem devam ediyorsa oyunu silip yeniden yükleyin.

Bu rehberde popüler battle royale oyunu PUBG açılmıyor, çözüm yolları neler sorusunu yanıtladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.