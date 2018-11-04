Zombie War Z

HDF Savunma Güçlerinin son kalıntılarını kontrol altına al ve Dünyayı Zombi Savaşı'nda ölümsüz belalardan koru. Bu zorlu zombi öldürme görevinde takımını oluştur ve birliklere strateji vermeyi ihmal etme. Zombi Hordes'i işe al ve gereken talimatları yerine getir.

Bu oyunda fırtınalar arasındaki savaş alanını düzene sokun, sivilleri kurtarın ve askeri üsleri operasyonel duruma getirin. Kalenizi güçlendirin, kaynaklarınızı stoklayın, yeni teknolojileri araştırın ve dünyayı ölümsüzden geri alın. Tüm dünyada Özel Kuvvetler birimlerinin son kalıntılarını toplayın

Genişleyen 200 aşamalı Tek Oyuncu Hikayesinde savaşın, online olaraj PvP'deki kaynakları çalın ve çok dönemli Bölgesel Savaşlarında zombi hakimiyetinizi gösterin. Hadi zombileri bitirmenin tam zamanı!