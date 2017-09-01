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Android için En İyi Bebek Oyunları

Android için En İyi Bebek Oyunları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Küçük yaşta çocukları veya bebekleri olan ebeveynlerin işini kolaylaştıracağını düşündüğüm bu listede, Android için en iyi bebek oyunlarını sıraladık.

Çocukların teknolojiye bizden daha çabuk adapte olduğu gerçeğinin hemen hemen herkes farkındadır sanıyorum. Eski nesil oyuncaklar yerine bilgisayar, telefon veya tablet gibi araçları tercih eden çocuklar, bir süre sonra oldukça iyi bir şekilde bu cihazları kullanabilir duruma gelebiliyorlar. Ebeveynler de bu durumu genellikle, çocuklarının ilgisini çekme amacıyla kullanıyorlar. Örneğin; bebeğe yemek yedirirken veya ağladığında onu susturmak için eline hemen bir telefon tutuşturabiliyorlar. İşte bu gibi durumlarda onların ilgisini çekecek oyunlardan derlediğimiz listemizde güvenilir içeriğe sahip bebek oyunlarını bulabilirsiniz.

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Talking Ginger 2 Talking Ginger 2
Talking Ginger 2 Talking Ginger 2, konuşan kedi Ginger'ın ilk doğum günü partisine konuk olduğumuz eğlenceli bir Android oyunu. ÜCRETSİZ
Ant Smasher Ant Smasher
Ant Smasher Ant Smasher ücretsiz olarak oynayabileceğiniz eğlenceli bir böcek ezme oyunudur. ÜCRETSİZ
Baby Caring Baby Caring
Baby Caring Baby Caring, Android cihazlarınız üzerinde sevimli ve ufak çocuklara bakmanız ve onlarla ilgilenmeniz gereken eğlenceli ve eğitici bir oyundur. ÜCRETSİZ
Kids Animal Piano Kids Animal Piano
Kids Animal Piano Kids Animal Piano ile piyano tuşlarından hayvan sesleri çıkararak eğlenceli müzikler oluşturabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Kids Doodle Kids Doodle
Kids Doodle Çocukların keyifli vakit geçirebileceği Kids Doodle uygulaması birbirinden hoş araçlar sunuyor. ÜCRETSİZ
Baby Games Baby Games
Baby Games Android cihazlar için bebek oyunları uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
First Words First Words
First Words First Words uygulaması küçük yaştaki çocuklarınıza çevredeki objeleri eğlenceli bir şekilde öğretmeyi amaçlıyor. ÜCRETSİZ
Shapes & Colors Music Show Shapes & Colors Music Show
Shapes & Colors Music Show Android cihazlara bebekler için geliştirilmiş şekil ve renk öğrenme uygulamasıdır. ÜCRETSİZ

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