Google'dan Android Kullanıcılarına Önemli Uyarı: Bu Uygulamalar Casusluk Yapıyor!

Google, Android kullanıcılarını yakından ilgilendiren ciddi bir uyarıda bulundu: Google Play Store'daki popüler uygulamaları analiz eden bir rapor, 50 uygulamanın 33'ünün kamera ve ses kaydı gibi hassas verilere erişim istediğini ortaya koydu. Ayrıca, bu uygulamaların yarısından fazlası hassas konum takibini ve rehber bilgilerine erişim talep ediyor.

Android 15 sistemiyle beraber bazı uygulamaların istediği abartı izinlerin takibi kolaylaştığından, Google bu konuda mağdur olmamanız için önlem almanızı tavsiye ediyor.

Android 15 Güvenlik Hassasiyeti Artırıldı

Android 15, güvenlik ve gizlilik konusunda büyük gelişim gösterdi. En çarpıcı yenilik, Gizlilik Panosu'nun, artık 7 günlük bir zaman dilimini kapsayacak şekilde geliştirilmesi. Eski versiyonlarda bu yalnızca 24 saatlik bir zaman dilimini kapsıyordu.

Panoyu kullanarak hangi uygulamaların konum, kamera ve mikrofon gibi hassas izinleri ne kadar süreyle kullandığını çok daha net bir şekilde görebileceksiniz.

77 Uygulama Verilerinizi Çalma Riski Taşıyor

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan Android casus yazılım tehdidi, 77 uygulamanın kullanıcı etkileşimlerini izleyerek bireysel bilgileri çalma potansiyeline sahip olduğunu gösterdi.

Bu tür yazılımlar, cihaz kontrolünü ele geçirmek için genellikle “Erişilebilirlik Hizmetleri” gibi izinleri kötüye kullanıyor. Söz konusu izinleri çok gerekmediği müddetçe açmamanız öneriliyor.

Verilerinizi çalan uygulamalardan bazıları:

BeautyPlus

BeautyCam

Candy Camera

B612 Camera

Meitu

Wink

FaceApp

Truecaller

DU Recorder

ES File Explorer

CamScanner

QuickPic Gallery

SuperVPN

VPN 360

Turbo VPN

Clean Master

DU Battery Saver

Virus Cleaner 2019

UC Browser

UC Browser Mini

Shareit

Xender

Cihazınızı Koruma Altına Alma Yolları

Google, Android 15 sürümü kullanıcıları için Gizlilik Panosu'nu şiddetle tavsiye ediyor. Buradan 7 günlük sürede hangi uygulamaların hangi izinleri suistimal ettiği tespit edilebilir.

Google Play Store'dan sadece güvenilir geliştiricilerin uygulamalarını indirmelisiniz. Kamera, mikrofon veya konum gibi hassas verilere erişim talep eden uygulamalara izin verirken dikkatli olmalısınız.

Ek olarak, antivirüs programı kullanmak da her daim bir seçenektir.