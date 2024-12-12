Google'dan Android Kullanıcılarına Önemli Uyarı: Bu Uygulamalar Casusluk Yapıyor!
Google, Android kullanıcılarını casus yazılım ve izin suistimalleri konusunda uyardı.
Google, Android kullanıcılarını yakından ilgilendiren ciddi bir uyarıda bulundu: Google Play Store'daki popüler uygulamaları analiz eden bir rapor, 50 uygulamanın 33'ünün kamera ve ses kaydı gibi hassas verilere erişim istediğini ortaya koydu. Ayrıca, bu uygulamaların yarısından fazlası hassas konum takibini ve rehber bilgilerine erişim talep ediyor.
Android 15 sistemiyle beraber bazı uygulamaların istediği abartı izinlerin takibi kolaylaştığından, Google bu konuda mağdur olmamanız için önlem almanızı tavsiye ediyor.
Android 15 Güvenlik Hassasiyeti Artırıldı
Android 15, güvenlik ve gizlilik konusunda büyük gelişim gösterdi. En çarpıcı yenilik, Gizlilik Panosu'nun, artık 7 günlük bir zaman dilimini kapsayacak şekilde geliştirilmesi. Eski versiyonlarda bu yalnızca 24 saatlik bir zaman dilimini kapsıyordu.
Panoyu kullanarak hangi uygulamaların konum, kamera ve mikrofon gibi hassas izinleri ne kadar süreyle kullandığını çok daha net bir şekilde görebileceksiniz.
77 Uygulama Verilerinizi Çalma Riski Taşıyor
Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan Android casus yazılım tehdidi, 77 uygulamanın kullanıcı etkileşimlerini izleyerek bireysel bilgileri çalma potansiyeline sahip olduğunu gösterdi.
Bu tür yazılımlar, cihaz kontrolünü ele geçirmek için genellikle “Erişilebilirlik Hizmetleri” gibi izinleri kötüye kullanıyor. Söz konusu izinleri çok gerekmediği müddetçe açmamanız öneriliyor.
Verilerinizi çalan uygulamalardan bazıları:
- BeautyPlus
- BeautyCam
- Candy Camera
- B612 Camera
- Meitu
- Wink
- FaceApp
- Truecaller
- DU Recorder
- ES File Explorer
- CamScanner
- QuickPic Gallery
- SuperVPN
- VPN 360
- Turbo VPN
- Clean Master
- DU Battery Saver
- Virus Cleaner 2019
- UC Browser
- UC Browser Mini
- Shareit
- Xender
Cihazınızı Koruma Altına Alma Yolları
Google, Android 15 sürümü kullanıcıları için Gizlilik Panosu'nu şiddetle tavsiye ediyor. Buradan 7 günlük sürede hangi uygulamaların hangi izinleri suistimal ettiği tespit edilebilir.
Google Play Store'dan sadece güvenilir geliştiricilerin uygulamalarını indirmelisiniz. Kamera, mikrofon veya konum gibi hassas verilere erişim talep eden uygulamalara izin verirken dikkatli olmalısınız.
Ek olarak, antivirüs programı kullanmak da her daim bir seçenektir.
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