2.432 TL Değerindeki Call of Duty: Black Ops 6 Bir Haftalığına Ücretsiz Oluyor!

Activision, Call of Duty Black Ops 6'yı henüz satın almamış veya Game Pass üzerinden oynamamış oyuncular için harika bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. Serinin en başarılı yapımlarından biri olan Black Ops 6 bir hafta boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek.

Call of Duty Black Ops 6 Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Yeni Call of Duty oyunu 13-20 Aralık tarihleri arasında Xbox, PC ve PlayStation platformlarında ücretsiz olarak oynanabilecek. Eğer Call of Duty Black Ops 6 oyununu oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız veya Game Pass aboneliği almanız gerekecek.

Oyuncular bu kampanya kapsamında Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Kill Order ve Prop Hunt isimli modları oynayabilecek. Dolayısıyla oyunun çevrim içi modu genel olarak deneyimlenebilecek.

Multiplayer tarafındaki söz konusu modların yanı sıra zombi modu da oynanabilecek ancak hikâye moduna erişilemeyecek. Kampanyanın Racket, Hacienda, Extraction, Hideout, Heirloom ve Nuketown Holiday haritalarını kapsadığını belirtelim.

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