Türkiye'de Ehliyet Alma Yaşı Düşürüldü! Ehliyet Yaş Sınırı Kaç Oldu?

Sürücü belgelerinin yaş sınırına yönelik önemli bir düzenlemenin altına imza atıldı. Resmi Gazete üzerinden 9 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan karar ile beraber ehliyet alma yaşı düşürüldü. Ayrıca sağlık kontrolü sıklığında da değişiklik yapıldı.

Ehliyet Alma Yaşı Kaç Oldu?

Resmi Gazete'deki karara göre M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde yaş sınırı 18'den 16’ya düşürüldü. D sınıfında da değişiklik gerçekleşti. D sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 26'dan 24’e düşürüldü.

M sınıfı sürücü belgesine sahip kişiler moped, azami hızı saatte 45 kilometreyi aşmayan, motor gücü 55cc ve daha düşük olan iki veya üç tekerlekli motorlu araçlar ve elektrikli scooterları sürebilecek.

A1 sınıfı sürücü belgesine sahip kişiler azami gücü 11 kW’ı geçmeyen, motor hacmi 125cc’yi aşmayan, güç-ağırlık oranı 0.1 kW/kg’ı geçmeyen motosikletleri kullanabilecek. Bu ehliyete sahip olanlar ayrıca güç sınırı 15 kW olan 3 tekerlekli motorlu araçlar kullanabilecek.

B1 sınıfı sürücü belgesine sahip kişiler dört tekerlekli motosikletler, ağırlığı 400 kilogramı aşmayan ve motor gücü 15 kW’ı geçmeyen araçları sürebilecek. Bunlar genellikle şehir içerisinde tercih edilen küçük, hafif motorlu araçlar olacak.

D sınıfı sürücü belgesine sahip kişiler otobüsler, ticari yolcu taşımak için tercih edilen büyük araçlara binebilecek. Ayrıca bu ehliyete sahip olanlar genellikle şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçları da sürebilecek.

Bunların yanı sıra 80 yaşının üzerindeki sürücülerin sağlık kontrolü artık iki yılda bir yapılacak. 65 yaşının üzerindeki sürücülerin yenileme süresi ise 3 yıl olarak açıklandı.

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