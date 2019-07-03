Instagram Çöktü Mü?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'a erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar Instagram'a giriş yaptıklarında akış yenilenemedi hatası ile karşılaşmaktalar.

Instagram Dünya Genelinde Çöktü!

Türkiye’de 40 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan Instagram'a erişim sağlanamıyor. Instagram'ın sunucularında bir sorun yaşanmakta. Kullanıcılar mobil cihazları üzerinde Instagram'a giriş yaptıklarında akış yenilenemedi hatası ile karşılaşmakta ve gönderilere erişim sağlayamamakta.

Şu an Instagram'ın sunucularında bir arıza mevcut ve bu arızanın kısa süre içerisinde çözüleceği söylenmekte. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram şu an hizmet vermiyor.

Sunucu durumlarını anlık olarak paylaşan downdetector'da Instagram'ın çöktüğü görülmekte. Kullanıcılar Twitter üzerinden sürekli Instagram'ın çöktüğünü paylaşmakta. Sorunun kısa süre içerisinde çözüleceğini tahmin etmekteyiz. Instagram'ın çökmesi hakkındaki tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Güncelleme 03.07.2019 Saat: 17:50

Instagram'daki erişim sorunu giderildi. Şu anda Instagram'a sorunsuz bir şekilde erişim sağlanabiliyor. Instagram sorun hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Güncelleme 03.07.2019 Saat: 18:05

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Twitter üzerinden sorun hakkında açıklama yaptı. Ömer Fatih Sayan attığı tweet'te "Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşanmaktadır. Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

#Instagram, #Whatsapp ve #Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşanmaktadır.



Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. pic.twitter.com/ULjEx22Qk6 — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) 3 Temmuz 2019

Sizler Instagram'ın çökmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!