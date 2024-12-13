523 TL Değerindeki 2. Dünya Savaşı Oyunu Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Steam, ücretsiz oyun fırsatı sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında 2. Dünya Savaşı döneminde geçen Squad 44 kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Böylece oyunu belirli süre boyunca herhangi bir ücret ödemeden oynamak mümkün oldu.

Offworld tarafından geliştirilen oyunu 3 gün boyunca (16 Aralık 2024) ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

19 Aralık tarihine kadar devam eden indirim kampanyası da mevcut. %50 oranında indirime giren oyunun fiyatı 14,99 dolardan 7,49 dolara düştü. En iyi savaş oyunları arasında yer alan Squad 44'ü beğenirseniz indirimden yararlanabilir ve böylece daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.

Squad 44 Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam'i açın.

Squad 44 sayfasını görüntüleyin.

"Oyunu Oyna" butonuna basın.

İşlemi onaylayın.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yükleme sürecine geçilecek.

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