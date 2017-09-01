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Android için En İyi Canon Uygulamaları

Android için En İyi Canon Uygulamaları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Canon ürünlerini kullananların ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bu listemizde, Android için en iyi Canon uygulamalarını sıraladık. Bu uygulamalar sayesinde cihazlarınızı daha verimli bir şekilde kullanabilmeniz mümkün hale geliyor.

Japonya merkezli Canon; kameralar, lensler, fotokopi makineleri ve yazıcılar gibi birçok başarılı ürüne imza atmış başarılı bir şirket. Profesyonel fotoğrafçılıkla uğraşanların vazgeçilmez markalarından olan Canon, kendi ürünleri için de birçok mobil uygulamayla destek sunuyor. Listemizde sıraladığımız uygulamalar da profesyonel fotoğraf makinelerinizi, yazıcılarınızı ve diğer ürünlerinizi Android cihazlarınızdan kontrol edebilmeniz için büyük kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum.

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Canon Print Service Canon Print Service
Canon Print Service Canon Print Service, Android akıllı cihaz sahiplerinin kullanabileceği ücretsiz bir yazıcı eklentisi. ÜCRETSİZ
Canon Photo Companion Canon Photo Companion
Canon Photo Companion Canon Photo Companion uygulamasıyla fotoğrafçılık konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
DSLR Controller DSLR Controller
DSLR Controller Fotoğraf makinenizi Android cihazlarınıza bağlayarak tüm fonksiyonlarına erişebilirsiniz.
Camera Connect & Control Camera Connect & Control
Camera Connect & Control Camera Connect & Control uygulamasıyla Canon marka fotoğraf makinelerinizi telefonunuzdan yönetebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Canon Print Business Canon Print Business
Canon Print Business Android cihazlarınızı kullanarak Canon marka yazıcılarınızdan çıktı alabilir, tarama yapabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Canon Connect Station Canon Connect Station
Canon Connect Station Canon marka fotoğraf depolama cihazlarınıza bağlanabilir ve transfer, tarama gibi yönetim işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Helicon Remote Helicon Remote
Helicon Remote Helicon Remote uygulaması Android cihazlarınızı profesyonel kameralarınız için uzaktan kumandaya dönüştürüyor. ÜCRETSİZ

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