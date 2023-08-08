İstanbul'da Toplu Taşımaya %51,52 Zam Geldi: Yeni Fiyatlar Ne Oldu?

İBB ile UKOME arasında geçen görüşmeler sonrası İstanbul'daki tüm toplu taşımalara %51,52 oranında zam geldiği açıklandı. İşte detaylar!

İstanbul'da Toplu Taşımaya %51,52 Zam Geldi: Yeni Fiyatlar Ne Oldu?
Barış Bulut
Barış Bulut -

Bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) arasında süren toplu taşımaya yönelik zam toplantıları sonuç buldu.

İETT, metro, marmaray ve metrobüsleri etkileyecek olan yeni karara göre İstanbul'da toplu taşımalara %51,52 oranında zam yapıldı.

Yeni zamla birlikte aylık abonman 777,00 TL'den 1,177 TL'ye yükselirken, tam bilet ise 9,90 TL'den 15,00 TL'ye yükseldi.

Zamdan taksi ücretleri de etkilendi. Yeni kararla birlikte taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye yükselirken, indi-bindi ücreti ise 70,00 TL oldu.

İstanbul'da Toplu Taşımaya %51,52 Zam Geldi: Yeni Fiyatlar Ne Oldu?

İstanbul Toplu Taşıma Zammı Sonrası Oluşan Fiyatlar

  Eski Fiyat Yeni Fiyat
Aylık Abonman 777,00 TL 1,177 TL
Öğrenci Abonman 140,00 TL 212,00 TL
Tam Bilet 9,90 TL 15,00 TL
Öğrenci Bileti 4,83 TL 7,31 TL
Metrobüs 14,69 TL 22,25 TL
Taksi İndi-Bindi 40,00 TL 70,00 TL
Taksi Açılış 12,65 TL 19,17 TL

Minibüslerde 'İstanbulkart' Dönemi Başlıyor!
Yaşam

Minibüslerde 'İstanbulkart' Dönemi Başlıyor!

İstanbul'daki minibüsler için vatandaşları oldukça ilgilendiren yeni bir karar alındı. Bu karara göre artık İETT'lerde olduğu gibi minibüslerde de İstanbulkart kullanılacak.

Peki siz gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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