İstanbul'da Toplu Taşımaya %51,52 Zam Geldi: Yeni Fiyatlar Ne Oldu?
İBB ile UKOME arasında geçen görüşmeler sonrası İstanbul'daki tüm toplu taşımalara %51,52 oranında zam geldiği açıklandı. İşte detaylar!
Bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) arasında süren toplu taşımaya yönelik zam toplantıları sonuç buldu.
İETT, metro, marmaray ve metrobüsleri etkileyecek olan yeni karara göre İstanbul'da toplu taşımalara %51,52 oranında zam yapıldı.
Yeni zamla birlikte aylık abonman 777,00 TL'den 1,177 TL'ye yükselirken, tam bilet ise 9,90 TL'den 15,00 TL'ye yükseldi.
Zamdan taksi ücretleri de etkilendi. Yeni kararla birlikte taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye yükselirken, indi-bindi ücreti ise 70,00 TL oldu.
İstanbul Toplu Taşıma Zammı Sonrası Oluşan Fiyatlar
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Aylık Abonman
|777,00 TL
|1,177 TL
|Öğrenci Abonman
|140,00 TL
|212,00 TL
|Tam Bilet
|9,90 TL
|15,00 TL
|Öğrenci Bileti
|4,83 TL
|7,31 TL
|Metrobüs
|14,69 TL
|22,25 TL
|Taksi İndi-Bindi
|40,00 TL
|70,00 TL
|Taksi Açılış
|12,65 TL
|19,17 TL
Minibüslerde 'İstanbulkart' Dönemi Başlıyor!
İstanbul'daki minibüsler için vatandaşları oldukça ilgilendiren yeni bir karar alındı. Bu karara göre artık İETT'lerde olduğu gibi minibüslerde de İstanbulkart kullanılacak.
Peki siz gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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