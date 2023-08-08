İstanbul'da Toplu Taşımaya %51,52 Zam Geldi: Yeni Fiyatlar Ne Oldu?

Bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) arasında süren toplu taşımaya yönelik zam toplantıları sonuç buldu.

İETT, metro, marmaray ve metrobüsleri etkileyecek olan yeni karara göre İstanbul'da toplu taşımalara %51,52 oranında zam yapıldı.

Yeni zamla birlikte aylık abonman 777,00 TL'den 1,177 TL'ye yükselirken, tam bilet ise 9,90 TL'den 15,00 TL'ye yükseldi.

Zamdan taksi ücretleri de etkilendi. Yeni kararla birlikte taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye yükselirken, indi-bindi ücreti ise 70,00 TL oldu.

İstanbul Toplu Taşıma Zammı Sonrası Oluşan Fiyatlar

Eski Fiyat Yeni Fiyat Aylık Abonman 777,00 TL 1,177 TL Öğrenci Abonman 140,00 TL 212,00 TL Tam Bilet 9,90 TL 15,00 TL Öğrenci Bileti 4,83 TL 7,31 TL Metrobüs 14,69 TL 22,25 TL Taksi İndi-Bindi 40,00 TL 70,00 TL Taksi Açılış 12,65 TL 19,17 TL

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