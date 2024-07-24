Ultra İnce iPhone 17 Modelinden Yeni Detaylar Ortaya Çıktı!

Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo bugün, önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceği söylenen yeni bir ultra ince iPhone 17 modeline ilişkin iddia edilen özellikleri paylaştı.

Kuo, cihazın mevcut boyutta Dinamik Ada'ya sahip 6,6 inç ekran, A19 Pro işlemci yerine standart bir A19 işlemci, tek bir arka kamera ve Apple tasarımı bir 5G çip ile donatılmasını bekliyor.

Ultra İnce iPhone 17 Modeli Neler Sunacak?

Ayrıca cihazın titanyum-alüminyum çerçeveye sahip olmasını ancak iPhone 15 Pro modellerinde kullanılandan daha düşük bir titanyum yüzdesine sahip olmasını bekliyor.

Analist, bir iPhone 17 Plus olmayacak olsa da yeni ultra ince modelin onun yerine geçmeyeceğini de sözlerine ekledi. Bunun yerine cihazın tamamen yeni bir model olacağını ve ana satış noktasının teknik özelliklerden ziyade "yeni tasarımı" olacağını belirtti.

A19 Pro işlemci, tek bir kamera, iPhone 15 Pro Max'ten biraz daha küçük bir ekran ve teknik özelliklerden ziyade tasarıma odaklanan ultra ince model, geleceği söylenen "iPhone 17 Ultra" olmayacak gibi görünüyor. Cihazın iPhone 17 serisinde tam olarak nerede konumlandırılacağı şu anda belirsiz ancak lansman yaklaştıkça bu durum muhtemelen netleşecek.

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