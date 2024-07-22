Telefon Numarası Paylaşma Devri Bitiyor: WhatsApp, Instagram'ın Kilit Özelliğini Alıyor!

WhatsApp, son zamanlarda daha çok yapay zeka özelliklerine odaklansa da kullanıcı deneyimini artıran diğer konuları ihmal etmiyor. Gelen son bilgiler, platformun telefon numarası paylaşma zorunluluğunu ortadan kaldıracak yeni bir özellik üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

WhatsApp Web Sürümü Betasında Kullanıcı Adı Özelliği Tespit Edildi

Bilindiği üzere bir süredir WhatsApp'ın telefon numarası paylaşma zorunluluğunu ortadan kaldıracak kullanıcı adı özelliği üzerinde çalıştığına yönelik raporlar ortaya çıkıyordu. Hatta geçmişte, uygulamanın Android ve iOS sürümlerinin betalarında bu özelliğe dair bulgularla karşılaşmıştık.

Son olarak, uygulamanın web sürümü betasında kullanıcı adı özelliğine yönelik detaylar keşfedildi. Eğer her şey yolunda giderse, gelecekte WhatsApp kullanıcıları, Instagram, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya uygulamalarının vazgeçilmezi olan kullanıcı adı özelliğini kullanabilecekler.

Kullanıcıların benzersiz kullanıcı adları oluşturmasına ve telefon numarası paylaşmasına gerek kalmadan arkadaşlarını, ailelerini ve kişilerini bulup bağlantı kurabilmelerine imkan veren bu özellik halen geliştirme aşamasında ve maalesef ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik belli değil.

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