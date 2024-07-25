Oyunseverlere Müjde! 791 TL'lik Ubisoft Oyunu Ücretsiz Oldu
Ubisoft, oyuncuların deneyimlemesi amacıyla For Honor gibi büyük bir oyunu ücretsiz oynama fırsatı sundu. İşte detaylar!
Ubisoft, oyunseverlere müjdeli bir haberle geldi. Yakın dövüş oyunlarının en sevilenlerinden biri olan For Honor, kısa süreliğine tamamen ücretsiz olarak oynanabilecek.
Yeni Başlayanlar İçin For Honor Rehberi
For Honor'a başlamadan önce bu yazımıza bakmadan geçmeyin. İşte o önemli taktikler:
Kısa Süreliğine Ücretsiz Oynanabilecek
Özellikle oyun fiyatlarının sürekli olarak artmasıyla cebini zorlayan oyuncular için kaçmayacak bir fırsat çıktı. Normalde Steam'de 791 TL gibi bir fiyatla satışta olan bu heyecan verici oyunu, 5 Ağustos TSİ 15.00'e kadar oyuncular hiç para ödemeden deneyimleyebilecek.
For Honor, birbirinden farklı kültürlere ait savaşçıları yöneterek epik savaşlara katılmanıza olanak tanıyor. Şövalyeler, Vikingler ve Samuraylar gibi ikonik savaşçıların kontrolünü ele alarak, devasa kaleleri ele geçirme mücadelesine katılacak, oyunun hızlı tempolu ve aksiyon dolu savaşları, oyuncuları saatlerce oyun dünyasının içine çekecek.
For Honor tanıtım videosu ise aşağıda yer alıyor: