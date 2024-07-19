Ünlü Havayolu Şirketine Siber Saldırı: Yolcu Bilgileri Güvende mi?

Ülkemizde ucuza bilet konseptiyle sıkça tercih edilen SunExpress, kısa süre önce siber saldırıya uğradığını açıkladı. Havayolu şirketi, KVKK'ya yapmış olduğu bildirimle saldırıya yönelik kritik ayrıntıları açıkladı. Peki, yolcu bilgileri güvende mi? Hackerlar, tam olarak neleri ele geçirdi?

SunExpress, Hacklendiğini Açıkladı: İşte Tüm Detaylar

Editörün Notu: İçeriğin ilk versiyonunda yapılan bir hata nedeniyle SunExpress yerine Pegasus'un adı kullanılmıştır. Ancak KVKK bildiriminde bulunan şirket Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. (SunExpress). Bu hatadan dolayı okurlarımızda yaşattığımız kafa karışıklığı nedeniyle özür diliyoruz.

SunExpress'in KVKK bildirimine baktığımızda, bir bilgisayar korsanının bir yönetici hesabının giriş bilgilerini ele geçirdiği ifade edildi. Dahası, bu bilgilerle şirketin kampanya yönetim platformuna yetkisiz erişim sağlandığı ve bu hesapla oltalama amaçlı binlerce e-posta gönderildiği belirtildi.

Siber saldırganın 596.659 tekil e-posta adresine toplamda 1.986.293 e-posta gönderdiği tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, bu e-posta adreslerinin 86'sının mevcut ve eski çalışanlara, 249.668'inin ise müşterilere ait olduğu belirlendi. Bununla birlikte, geriye kalan 346.905 e-posta adresinin kaynağının şimdilik bilinmediği açıklandı.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. (SunExpress) tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle; Bir siber saldırganın, bir yönetici hesabının giriş bilgilerini ele geçirerek veri sorumlusunun kullandığı kampanya yönetim platformuna yetkisiz erişim sağladığı ve bu hesap üzerinden oltalama amaçlı e-postalar gönderdiği,

İhlalin 15.07.2024 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği,

Siber saldırganın, 596.659 tekil e-posta adresine toplamda 1.986.293 e-posta gönderdiği,

İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının; çalışanlar, müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,

İhlalden etkilenen kişisel veri kategorisinin iletişim (e-posta) bilgisi olduğu,

Siber saldırganın e-posta gönderdiği 596.659 e-posta adresinin; 86 adedinin çalışanlara (mevcut ve eski çalışanlar), 249.668 adedinin müşterilere ait olduğu, 346.905 e-posta adresinin ise kaynağının bilinmediği ve siber saldırgan tarafından saldırı esnasında sisteme yüklenen e-posta adresleri olduğu,

• İlgili kişilerin, veri sorumlusunun internet sitesinde (https://www.sunexpress.com/tr-tr/verilerin-korunmasi/) yer alan form aracılığıyla veri ihlali hakkında bilgi alabilecekleri bilgilerine yer verilmiştir. Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.07.2024 tarih ve 2024/1230 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

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