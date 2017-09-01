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Android için En İyi İndirim Kuponu Uygulamaları

Android için En İyi İndirim Kuponu Uygulamaları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Alışverişlerinizi daha uyguna getirerek paranızın cebinizde kalmasını istiyorsanız, çeşitli indirim ve kampanyaları takip etmeniz gerekiyor. Bunu çok kolay bir şekilde yapmanıza imkan tanıyan uygulamalardan derlediğimiz bu listemizde Android için en iyi indirim kuponu uygulamalarını sıraladık.

Alışveriş yaparken daha uygun ücretler ödemek için ben de çeşitli sitelerdeki indirim ve kampanyaları takip ediyorum. Bunu yaparken faydalanabileceğiniz birçok mobil uygulamadan bahsedebilirim. Ancak, bunlardan en önemlilerinden derledim listede gerçekten karlı çıkacağınız alışverişler yapacağınızı düşünüyorum. Bu uygulamalara ek olarak, internet üzerinde güvenilir olarak bilinen alışveriş sitelerinin mobil uygulamalarından da faydalanabileceğinizi söyleyebilirim. Birçok alışveriş sitesi, mobile özel kampanyalar sunarak kullanıcılarına avantajlı tekliflerde bulunabiliyor. Bu sebeple alışveriş uygulamalarını da deneyebilirsiniz. Diğer uygulamalara birlikte göz atalım.

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Zubizu Zubizu
Zubizu Zubizu, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir yaşam tarzı uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Grupanya Grupanya
Grupanya Grupanya Android uygulaması ile bulunduğunuz şehir için sunulan tüm fırsatları takip edebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Fırsat Bu Fırsat Fırsat Bu Fırsat
Fırsat Bu Fırsat Fırsat Bu Fırsat, dönemlik indirimler sunarak kullanıcıların ürün ya da ürünleri avantajlı şekilde satın almalarını sağlayan sitenin mobil uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Yakala.co Yakala.co
Yakala.co Yakala.co, Android için fırsat ürünlerini takip edebileceğiniz bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
Groupon Groupon
Groupon Şehirlerdeki en iyi kampanyaları büyük indirimlerle sunan Groupon'ın Android uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Flipp Flipp
Flipp Flipp, Android cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz ve alışveriş masraflarınızı aşağı çekebileceğiniz ekonomik bir alışveriş uygulamasıdır. ÜCRETSİZ

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