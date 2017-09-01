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Android İçin En İyi Ücretsiz Dosya Yöneticisi Uygulamaları

Android İçin En İyi Ücretsiz Dosya Yöneticisi Uygulamaları
Erkan Calp
Erkan Calp

Android telefon kullanıcıları için en iyi ücretsiz dosya yöneticisi uygulamalarını liste halinde bir araya getirdik. microSD kart desteği sunan cihaza sahipseniz, SD karttaki verilerle telefonunuz arasında hızlıca dosya aktarımına izin veren dosya yöneticilerine göz atmanızı öneririz.

Cihazın dahili depolama alanındaki ve hafıza kartındaki verilerin yanı sıra bulutta yer alan dosyalara kolay erişim sunan ve yönetme izni veren Android dosya yöneticisi uygulamalarından en iyilerine aşağıdaki listeden ulaşabilir, cihazınıza hızlıca indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Telefonunuzun root'lu veya root'suz olması fark etmemektedir.

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ASTRO File Manager ASTRO File Manager
ASTRO File Manager ASTRO File Manager, Android işletim sistemlerini kullanan mobil ürünlerin dosya yönetimi konusunda kapsamlı bir işleve sahip uygulamadır. ÜCRETSİZ
ASUS Dosya Yöneticisi ASUS Dosya Yöneticisi
ASUS Dosya Yöneticisi Gelişmiş özelliklere sahip, modern arayüzlü dosya yöneticisi ile dosyalarınıza kolayca ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Dosya Yöneticisi Dosya Yöneticisi
Dosya Yöneticisi Clean File Manager, Android için özellikli dosya yöneticisidir. ÜCRETSİZ
ES File Explorer ES File Explorer
ES File Explorer ES File Explorer Android cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz başarılı bir dosya yöneticisidir. ÜCRETSİZ
File Expert File Expert
File Expert Android cihazlarınızda yer alan tüm dosyalarınızı profesyonel bir şekilde yönetebileceğiniz dosya yöneticisi uygulaması. ÜCRETSİZ
File Manager File Manager
File Manager Android cihazlarda detaylı klasör yönetimi ve kişiselleştirme imkanı sunan File Manager ile daha kolay bir klasör yönetimi mümkün. ÜCRETSİZ
Plutoie File Manager Plutoie File Manager
Plutoie File Manager Android cihazlarınızda alternatif bir dosya yöneticisi uygulaması istiyorsanız, Plutoie File Manager uygulamasını kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Solid Explorer Solid Explorer
Solid Explorer Solid Explorer, Android cihazlarda kullanabileceğiniz bir dosya yönetimi uygulamasıdır. DENEME SÜRÜMÜ
X-plore File Manager X-plore File Manager
X-plore File Manager Android telefon veya tabletinizdeki dosya ile klasörleri kolayca görebilmek ve yönetmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ

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