Android İçin En İyi Ücretsiz Dosya Yöneticisi Uygulamaları

Android telefon kullanıcıları için en iyi ücretsiz dosya yöneticisi uygulamalarını liste halinde bir araya getirdik. microSD kart desteği sunan cihaza sahipseniz, SD karttaki verilerle telefonunuz arasında hızlıca dosya aktarımına izin veren dosya yöneticilerine göz atmanızı öneririz.
Cihazın dahili depolama alanındaki ve hafıza kartındaki verilerin yanı sıra bulutta yer alan dosyalara kolay erişim sunan ve yönetme izni veren Android dosya yöneticisi uygulamalarından en iyilerine aşağıdaki listeden ulaşabilir, cihazınıza hızlıca indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Telefonunuzun root'lu veya root'suz olması fark etmemektedir.