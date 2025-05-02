Android için En İyi Emlak Uygulamaları

Ev ya da iş yeri ararken emlak sitelerini tek tek gezmek yorucu olabiliyor. Neyse ki akıllı telefonlarımız sayesinde artık en güncel emlak ilanlarına birkaç dokunuşla ulaşmak mümkün. İşte Android cihazınızda kullanabileceğiniz, ev arama sürecinizi kolaylaştıracak en iyi emlak uygulamaları!

En İyi Emlak Uygulamaları

Sahibinden

Emlakjet

Hepsiemlak

Tapusor

Zingat

Sahibinden

Türkiye'nin en köklü alışveriş platformlarından Sahibinden, emlak sektöründe de oldukça iddialı. Uygulama üzerinden satılık ve kiralık daireler, arsalar, iş yerleri ve hatta tatil villalarına kadar geniş bir yelpazede ilan bulabilirsiniz. Özellikle "Anında Mesaj" özelliği sayesinde ilan sahipleriyle hızlıca iletişim kurabilirsiniz.

Emlakjet

Emlakjet, modern arayüzü ve kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkıyor. Uygulamada ilanları kaydetme, favorilere ekleme ve karşılaştırma yapma gibi pratik özellikler bulunuyor. "Çevrimdışı İlan Görüntüleme" özelliği sayesinde internetiniz olmadığında bile kaydettiğiniz ilanları inceleyebilirsiniz.

Hepsiemlak

Profesyonel emlakçıların sıklıkla tercih ettiği Hepsiemlak, geniş veritabanıyla dikkat çekiyor. Uygulamanın "Yakınımdakiler" özelliği sayesinde bulunduğunuz konuma yakın ilanları kolayca listeleyebilirsiniz. Ayrıca yeni projeler ve kampanyalardan haberdar olmak isteyenler için de ideal bir seçenek.

Tapusor

Tapusor, emlak alım-satım sürecindeki resmi işlemleri kolaylaştırmak için tasarlanmış bir uygulama. Tapu sorgulama, emlak vergisi hesaplama ve kredi simülasyonu gibi kullanışlı araçlar sunuyor. Özellikle ev alırken yasal süreçler konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler için faydalı özellikler barındırıyor.

Zingat

Zingat, görsel arayüzü ve akıllı filtreleme sistemleriyle fark yaratıyor. "360° Sanal Tur" özelliği sayesinde evleri fiziken gezmeden detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Mahalle analizleri ve fiyat trendleri gibi veriler sunması da ev alırken karar verme sürecinizi kolaylaştırıyor.