Hepsiemlak APK, emlak alım-satım işlerinizi yapabileceğiniz bir Andorid uygulamasıdır. Ev, arsa, devre mülk veya turistik işletmelerin ilanlarını görüntüleyebilir ve başvuru yapabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türkiye'nin lider emlak uygulamalarından biri olan Hepsiemlak APK, ev, iş, arsa ve diğer tüm emlak ilanlarını kullanıcılara sunuyor. Satılık ev ve daire ilanlarını görüntüleyebilir, kendi evinizi ilana koyabilir ve gelişmiş filtreleme sayesinde aradığınız tüm kriterlere ulaşabilirsiniz.

Hepsiemlak APK, birçok kategorideki ilanlarını içerisinde barındırmaktadır. Devre mülkler, işyeri, arsalar, turistik işletmeler ve kısa süreli konaklama yapabileceğiniz evler Hepsiemlak uygulamasında sergilenmektedir.

İki farklı emlak arama seçeneği bulunuyor. İster kriterlerinize göre arama yapabilir, isterseniz de en doğru gayrimenkul danışmanıyla Hepsiemlak üzerinden çalışabilirsiniz. Bulduğunuz farklı ilanları birbiriyle kıyaslayabilir ve eğer arada kaldıysanız bu özellik sayesinde zaman kazanabilirsiniz.

Hepsiemlak APK İndir

Aradığınız herhangi bir şeyi sadece yazılı ve görsel olarak değil, aynı zamanda harita görünümüyle birlikte kuş bakışıyla arayabilirsiniz. İlan arama işlemlerinizi paraya çevirmek ister misiniz? Hepsiemlak APK, beğendiğiniz ilanlarını başkasıyla paylaştığınızda size artı bir bakiye sunmaktadır. Paylaştığınız ilan çok fazla tıklanır ve aranırsa, kazandığınız paraları sivil toplum kuruluşlarına bağışlayabilir veya hediye çeklerine dönüştürebilirsiniz.

Tek bir uygulamada birçok özelliği kullanıcılara sunan Hepsiemlak, evinizin değerini öğrenebileceğiniz kullanışlı bir aracı da içerisinde barındırıyor. Evinizin bilgilerini bildirerek, gerçek değerini öğrenebilir ve kayıpsız bir şekilde evinizi satabilir veya kiralayabilirsiniz.

Siz de Hepsiemlak APK indirin ve emlak alım-satım işlerinizi en basit ve güvenilir bir şekilde tamamlayın!