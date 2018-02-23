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Mac İçin En İyi Mail Programları

Mac İçin En İyi Mail Programları
Erkan Calp
Erkan Calp -

Mac için en iyi mail programı hangisi? Mac kullanıcıları için gelişmiş özelliklere sahip en iyi mail uygulamalarını bu listede bir araya getirdik.

macOS sistemli Apple bilgisayarlarda yüklü gelen mail uygulaması Apple Mail, tüm e-posta servislerini desteklemesi, Türkçe dili desteğiyle gelmesi, tamamen ücretsiz kullanılabilir olması, güvenli olmasıyla tercih eden kullanıcılar olduğu gibi beğenmeyen kullanıcılar da var. Siz de Apple Mail’e alışamayan, daha gelişmiş özellikler arayan kullanıcılar arasındaysanız Mac için en iyi mail programları listemize bakmanızda fayda var.

Mac için en iyi mail uygulamaları listemizde yer alan mail istemcilerinin bazıları ücretsiz, bazısı ücretli ve bazısı ücretsiz deneme süresi ile gelmektedir.

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Airmail 3 Airmail 3
Airmail 3 Mac için en iyi mail programlarından biri.
Canary Mail Canary Mail
Canary Mail Mac için uçtan uca şifreleme özellikli güvenli mail programı
Mozilla Thunderbird Mozilla Thunderbird
Mozilla Thunderbird Mozilla Thunderbird'e istediğiniz kadar e-posta hesabı ekleyerek yönetin. Arşivlenen e-postalar arasında kolayca filtreleme yapın. ÜCRETSİZ
Newton Mail Newton Mail
Newton Mail Mac ve iPhone için en iyi mail programlarından. DENEME SÜRÜMÜ
Spark Spark
Spark Mac için en iyi ücretsiz mail programı ÜCRETSİZ

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