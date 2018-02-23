Mac İçin En İyi Mail Programları

Mac için en iyi mail programı hangisi? Mac kullanıcıları için gelişmiş özelliklere sahip en iyi mail uygulamalarını bu listede bir araya getirdik.

macOS sistemli Apple bilgisayarlarda yüklü gelen mail uygulaması Apple Mail, tüm e-posta servislerini desteklemesi, Türkçe dili desteğiyle gelmesi, tamamen ücretsiz kullanılabilir olması, güvenli olmasıyla tercih eden kullanıcılar olduğu gibi beğenmeyen kullanıcılar da var. Siz de Apple Mail’e alışamayan, daha gelişmiş özellikler arayan kullanıcılar arasındaysanız Mac için en iyi mail programları listemize bakmanızda fayda var.

Mac için en iyi mail uygulamaları listemizde yer alan mail istemcilerinin bazıları ücretsiz, bazısı ücretli ve bazısı ücretsiz deneme süresi ile gelmektedir.