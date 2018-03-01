Bu listemizde matematik problemi çözebilen Android uygulamalarını peşi sıra yerleştirdik.

Akıllı telefonların yayınlaşmasıyla birlikte birçok soruna çözüm sunan uygulamalar da piyasaya sürülmeye başlandı. Bunların arasında en ilginç olanlar ise muhtemelen matematikle ilgili olanlardı. Günlerce çözmek için uğraştığınız matematik sorularını saniyeler içinde çözüp karşınıza çıkaran matematik uygulamaları, birçok öğrencinin hayatını kolaylaştırmaları açısından da ön plana çıkmaya başlamışlardı.

Matematik problemi çözebilen Android uygulamaları listemizde gördükleriniz ise matematiğin birçok farklı dalına dair soruları çözebilmeleri, yeri geldiğinde soruyu yazmanıza bile gerek kalmadan, sadece kamerayı sorunun üzerine getirmenizle birlikte çalışabilmeleri açısından oldukça dikkat çekmişlerdi.

Özellikle cevap anahtarı olmayan matematik testleri sırasında işinize oldukça yarayan bu uygulamalar, kimseye ihtiyacınız olmadan matematik problemlerinin çözümlerini karşınıza getirmeleriyle oldukça kullanışlılar. Böylece test çözme sürenizi kısaltıp, daha fazla soru çözmenize yardımcı olan bu uygulamalar, Android ekosistemi için üretilmiş en yararlı yazılımlar arasında kendilerine yer buluyorlar.