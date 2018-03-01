  1. Tamindir
  2. LİSTELER
  3. Matematik Problemi Çözebilen Android Uygulamaları

Matematik Problemi Çözebilen Android Uygulamaları

Matematik Problemi Çözebilen Android Uygulamaları
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman -

Bu listemizde matematik problemi çözebilen Android uygulamalarını peşi sıra yerleştirdik. 

Akıllı telefonların yayınlaşmasıyla birlikte birçok soruna çözüm sunan uygulamalar da piyasaya sürülmeye başlandı. Bunların arasında en ilginç olanlar ise muhtemelen matematikle ilgili olanlardı. Günlerce çözmek için uğraştığınız matematik sorularını saniyeler içinde çözüp karşınıza çıkaran matematik uygulamaları, birçok öğrencinin hayatını kolaylaştırmaları açısından da ön plana çıkmaya başlamışlardı.

Matematik problemi çözebilen Android uygulamaları listemizde gördükleriniz ise matematiğin birçok farklı dalına dair soruları çözebilmeleri, yeri geldiğinde soruyu yazmanıza bile gerek kalmadan, sadece kamerayı sorunun üzerine getirmenizle birlikte çalışabilmeleri açısından oldukça dikkat çekmişlerdi.

Özellikle cevap anahtarı olmayan matematik testleri sırasında işinize oldukça yarayan bu uygulamalar, kimseye ihtiyacınız olmadan matematik problemlerinin çözümlerini karşınıza getirmeleriyle oldukça kullanışlılar. Böylece test çözme sürenizi kısaltıp, daha fazla soru çözmenize yardımcı olan bu uygulamalar, Android ekosistemi için üretilmiş en yararlı yazılımlar arasında kendilerine yer buluyorlar.

DEVAMINI OKU
Malmath Malmath
Malmath Malmath uygulaması sayesinde Android cihazlarınızdan matematik sorularının çözümlerini inceleyebiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
MyScript Calculator MyScript Calculator
MyScript Calculator Android MyScript Calculator uygulamasıyla hesap işlemlerinizi eğlenceli hale dönüştürebilirsiniz. ÜCRETSİZ
PhotoMath PhotoMath
PhotoMath PhotoMath uygulaması sayesinde Android cihazlarınızdan tüm matematik denklemlerini çözebileceksiniz! ÜCRETSİZ
Symbolab Symbolab
Symbolab Symbolab, Android telefon ve tabletler üzerinden kullanılabilen bir matematik uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Mathway Mathway
Mathway Mathway, Android işletim sisteminin her sürümünde çalışabilen bir matematik sorusu çözme uygulamasıdır. ÜCRETSİZ

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme NASIL YAPILIR Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme
Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır? NASIL YAPILIR Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır?
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü
WhatsApp Konuşmalarınızı Android'den iPhone'a Nasıl Aktarırsınız? NASIL YAPILIR WhatsApp Konuşmalarınızı Android'den iPhone'a Nasıl Aktarırsınız?
Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz) NASIL YAPILIR Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz)
Android Cihazlarda Telefon Konuşmaları Nasıl Kaydedilir? MOBİL Android Cihazlarda Telefon Konuşmaları Nasıl Kaydedilir?
Android Telefon Hafıza Kartını Görmüyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefon Hafıza Kartını Görmüyor, Ne Yapmalıyım?
Clash of Clans Hesabını Android ve iOS Arasında Transfer Etme MOBİL Clash of Clans Hesabını Android ve iOS Arasında Transfer Etme