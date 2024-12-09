Şimdi Apple Düşünsün: Samsung'un Kaç Tane Galaxy S24 Sattığı Belli Oldu

Galaxy S24 serisi Samsung'un yüzünü güldürdü. Şirket son beş yılın satış rekorunu 8 ayda kırdı. İşte detaylar!

Oğuz Çakır
Oğuz Çakır -

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, neredeyse 10 yıldır rakiplerinden daha fazla telefon satıyor. Ancak buna rağmen net kar oranları Apple'ın onlarca kat gerisinde. Bunun en büyük nedeni şirketin kar marjı yüksek olan amiral gemisi telefonlardan çok düşük marjlı giriş ve orta seviyesi telefon satması. Neyse ki bu durum yavaş yavaş değişiyor ve Samsung'un amiral gemisi satışları hızla artıyor. İşte detaylar!

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Samsung Galaxy S24 Serisi ile Rekora Koşuyor

Samsung Galaxy S24 serisi bu yıl yaklaşık 35 milyon adetlik satış hedefini yakalayarak şirketin "yüzünü güldürdü". 2024'ün ilk üç çeyreğinde selefi S23 serisinin satışlarını geride bırakan Galaxy S24 serisi, son çeyrekte de bu performansını sürdürürse son yıllarda en çok satan Samsung amiral gemisi olacak. Kıyas yapmak gerekirse önceki Galaxy modellerinin satış adetleri aşağıdaki gibi:

Seri / Model Yıl Satış Adedi (milyon)
Galaxy S 2010 20
Galaxy S II 2011 40
Galaxy S III 2012 70
Galaxy S4 2013 80
Galaxy S5 2014 40
Galaxy S6 2015 45
Galaxy S7 2016 55
Galaxy S8 2017 41
Galaxy S9 2018 35.4
Galaxy S10 2019 37
Galaxy S20 2020 28
Galaxy S21 2021 25
Galaxy S22 2022 30
Galaxy S23 2023 30
Galaxy S24 2024 35

Gördüğümüz üzere Samsung Galaxy S8 serisinden bu yana geçemediği 40 milyon barajını Galaxy S24 modelleriyle geçecek gibi duruyor. Üstelik şirketin burada durmaya niteti yok. Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, şimdiden 2025 yılında piyasaya çıkması beklenen Galaxy S25 serisi için beklentiyi yüksellti. Özellikle Ultra ile dikkat çekmesi beklenen S25 serisi, Koreli teknoloji devinin satışları düşen iPhone'dan pazar payı kapmak için en büyük umudu.

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