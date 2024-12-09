Şimdi Apple Düşünsün: Samsung'un Kaç Tane Galaxy S24 Sattığı Belli Oldu
Galaxy S24 serisi Samsung'un yüzünü güldürdü. Şirket son beş yılın satış rekorunu 8 ayda kırdı. İşte detaylar!
Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, neredeyse 10 yıldır rakiplerinden daha fazla telefon satıyor. Ancak buna rağmen net kar oranları Apple'ın onlarca kat gerisinde. Bunun en büyük nedeni şirketin kar marjı yüksek olan amiral gemisi telefonlardan çok düşük marjlı giriş ve orta seviyesi telefon satması. Neyse ki bu durum yavaş yavaş değişiyor ve Samsung'un amiral gemisi satışları hızla artıyor. İşte detaylar!
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Samsung Galaxy S24 Serisi ile Rekora Koşuyor
Samsung Galaxy S24 serisi bu yıl yaklaşık 35 milyon adetlik satış hedefini yakalayarak şirketin "yüzünü güldürdü". 2024'ün ilk üç çeyreğinde selefi S23 serisinin satışlarını geride bırakan Galaxy S24 serisi, son çeyrekte de bu performansını sürdürürse son yıllarda en çok satan Samsung amiral gemisi olacak. Kıyas yapmak gerekirse önceki Galaxy modellerinin satış adetleri aşağıdaki gibi:
|Seri / Model
|Yıl
|Satış Adedi (milyon)
|Galaxy S
|2010
|20
|Galaxy S II
|2011
|40
|Galaxy S III
|2012
|70
|Galaxy S4
|2013
|80
|Galaxy S5
|2014
|40
|Galaxy S6
|2015
|45
|Galaxy S7
|2016
|55
|Galaxy S8
|2017
|41
|Galaxy S9
|2018
|35.4
|Galaxy S10
|2019
|37
|Galaxy S20
|2020
|28
|Galaxy S21
|2021
|25
|Galaxy S22
|2022
|30
|Galaxy S23
|2023
|30
|Galaxy S24
|2024
|35
Gördüğümüz üzere Samsung Galaxy S8 serisinden bu yana geçemediği 40 milyon barajını Galaxy S24 modelleriyle geçecek gibi duruyor. Üstelik şirketin burada durmaya niteti yok. Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, şimdiden 2025 yılında piyasaya çıkması beklenen Galaxy S25 serisi için beklentiyi yüksellti. Özellikle Ultra ile dikkat çekmesi beklenen S25 serisi, Koreli teknoloji devinin satışları düşen iPhone'dan pazar payı kapmak için en büyük umudu.