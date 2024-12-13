Galatasaray - Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Galatasaray ve Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Galatasaray - Trabzonspor maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Galatasaray - Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Galatasaray - Trabzonspor Maç Linki!

Galatasaray - Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazartesi saat 21.00'de oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

Maçın hakemi Kadir Sağlam olacak. 1. yardımcı hakem görevini Candaş Elbil, 2. yardımcı hakem görevini ise Anıl Usta üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Erdem Mertoğlu yapacak.

"Galatasaray - Trabzonspor maçı nereden izlenir" diye soruyor, Galatasaray - Trabzonspor maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Galatasaray - Trabzonspor Maçı Bilet Fiyatları

Galatasaray - Trabzonspor maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Galatasaray - Trabzonspor maçı bilet fiyatları şu şekilde:

Premium: 18.500 TL

18.500 TL Delux: 17.000 TL

17.000 TL Lux: 16.000 TL

16.000 TL Classic: 15.000 TL

15.000 TL 1. Kategori: 10.000 TL

10.000 TL 2. Kategori: 7.500 TL

7.500 TL 3. Kategori: 6.000 TL

6.000 TL 4. Kategori: 4.500 TL

4.500 TL 5. Kategori: 3.500 TL

3.500 TL 6. Kategori: 2.500 TL

2.500 TL 7. Kategori: 1.200 TL

1.200 TL 8. Kategori: 1.000 TL

1.000 TL Misafir: 1.000 TL

Galatasaray - Trabzonspor Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Galatasaray - Trabzonspor maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Galatasaray - Trabzonspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Muslera

V. Nelsson

E. Jelert

Abdülkerim Bardakcı

Berkan Kutlu

K. Demirbay

G. Sara

L. Torreira

D. Mertens

Yunus Akgün

M. Batshuayi

Trabzonspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Uğurcan Çakır

Serdar Saatçı

A. Batagov

P. Malheiro

J. Lundstram

B. Mendy

E. Visca

M. Cham

Eren Elmalı

S. Banza

D. Draguş

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Trabzonspor maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.